В Украине ввели карантин выходного дня. Однако, по мнению экспертов, он не даст такого эффекта, который бы позволил избежать локдауна. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П. Шупика Федор Лапий прогнозируе, что рост числа случаев коронавируса и введение жесткого карантина неизбежно.

Даже если посмотреть на поведение митингующих: большинство людей в толпе не используют масок, носят маски под носом, на подбородке. Есть немало малого и среднего бизнеса, которые заботятся о безопасности своих посетителей и клиентов. Но также и есть немало украинцев, которые этим пренебрегают и вообще отрицают существование COVID-19.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что доказанной эффективности карантина выходного дня нет.

Мне бы не хотелось пугать украинцев. Но самый вероятный сценарий - это ухудшение эпидемической ситуации и, как результат, необходимость вводить жесткий карантин через две-три недели.

По его словам, пример Чехии и Бельгии показывает результат от жесткого карантина - через две-три недели у них пошел спад новых заражений.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк считает, что любые частичные ограничения на сегодня не будут эффективными в сдерживании пандемии в стране. По словам Ковтонюка, в Румынии, где власти пошли на компромиссный вариант карантина, рост инфицирования только ускоряется.

На прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.