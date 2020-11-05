Киевское "Динамо" уступило испанской "Барселоне" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра в Барселоне без зрителей на 99-тысячном стадионе "Камп Ноу" закончилась со счетом 2:1. Голы забили: Месси (5, пенальти), Пике (65) - Цыганков (75).

После игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил:

Мы провели хороший матч. К сожалению, начали очень неважно. Совершили фол, позволили приблизиться к нашей штрафной. Когда речь идет о Месси, то очень сложно блокировать его. Как сказали помощники, пенальти не совсем справедливо назначили. После этого мы начали играть намного лучше. Имели много возможностей и выходы один на один. Но отсутствие опыта сыграло здесь важную роль.

Мы не смогли реализовать наши моменты. Думаю, как минимум заслуживали ничью, но учитывая сложившуюся ситуацию с составом, я доволен игрой ребят. Хочу отметить дебют Нещерета, который совершил фантастические сэйвы и по числу, и по качеству. Это придало команде уверенности. Очень и очень хороший дебют парня, учитывая отсутствие двух вратарей из-за коронавируса.