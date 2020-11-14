УЕФА очень жестко наказала киевское "Динамо" за ряд нарушения, где влючевым стало - несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что мачт прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. В итоге "Динамо" получило штраф в 5 тысяч евро за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками, которые не носили маски и не соблюдали правила социального дистанцирования.

Также команда Луческу оштрафована еще на 14 тысяч евро за то, что на стадионе были заблокированы проходы.

Как отмечено в официальном документе УЕФА, "Динамо" должна выплатить все штрафы в течение 90-дней с момента оглашения решения.

Напомним, ранее Луческу прокомментировал проиграшь "Динамо".

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