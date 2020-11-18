Глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно", - сообщил он.

По словам Ляшко, в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев. Это будет сделано за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

"Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", - заявил он.

Главный санврач также добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.

Отметим, что по словам Виктора Ляшко, вакцину от коронавируса в первую очередь получат профессиональные группы риска.

"… мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - отметил он.

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