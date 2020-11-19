Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что его команда была готова встретиться в поединке со Швейцарией. Об этом говорится на сайте Украинской ассоциации футбола.

По словам Шевченко, в сборной было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов на коронавирус, чтобы принять участие в матче.

"Но решение принимала местная власть Люцерна, где должен был состояться поединок. Дальше решение за Контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА. Нашей вины в данной ситуации нет", - сказал тренер.

Он добавил, что не рассчитывал на отмену матча, и Украина, со своей стороны, сделала все, чтобы игра состоялась.

"Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе, чтобы к нам относились с большим уважением. В некоторых моментах то, как встречали команду, было неправильно", - заявил Шевченко.

Ранее мы писали, что сборной Украины предоставили альтернативы в поединке со Швейцарией.