Сборная Украины по футболу возвращается из Швейцарии [ Редактировать ]
После срыва матча Лиги наций из-за вспышки коронавируса в команде сборная Украины возвращается из Швейцарии. Игроки и тренерский штаб летят в аэропорт "Борисполь".
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола.
Сообщается, что сегодня в первой половине дня команда выехала на двух автобусах в аэропорт Цюриха. На 14:00 по Европе был назначен вылет чартерного рейса в Киев. После приземления заключительный в 2020 году сбор сине-желтых будет завершен.
"По прибытии в Борисполь все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что сборной Украины предоставили альтернативы в поединке со Швейцарией.
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