После срыва матча Лиги наций из-за вспышки коронавируса в команде сборная Украины возвращается из Швейцарии. Игроки и тренерский штаб летят в аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что сегодня в первой половине дня команда выехала на двух автобусах в аэропорт Цюриха. На 14:00 по Европе был назначен вылет чартерного рейса в Киев. После приземления заключительный в 2020 году сбор сине-желтых будет завершен.

"По прибытии в Борисполь все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сборной Украины предоставили альтернативы в поединке со Швейцарией.