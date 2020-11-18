Сборная Украины по футболу не сможет перенести матч со Швейцарией в Лиге Наций на 2021 год. Об этом сообщает TdG.

Итогом встречи может стать техническое поражение украинских футболистов или жеребьевка.

Сейчас есть два варианта развития событий: техническое поражение Украине или жеребьевка, которая определит результат. В первом случае все зависит от того, соблюдали ли наши соперники медицинский протокол. Не мне об этом судить. Если ничья вина не будет доказана, то победитель будет определен путем жеребьевки.

Отмечается, что в случае варианта жеребьевки есть три альтернативы окончания матча: победы Швейцарии или Украины со счетом 1:0 или нулевая ничья.

Ранее мы писали, что в преддверии матча Лиги Наций со сборной Швейцарии команда Украины в полном составе ушла на карантин из-за обнаруженных случаев коронавирунсой инфекции.