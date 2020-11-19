В четверг, 19 ноября, состоится видеоконференция глав государств и правительств стран Евросоюза по проблематике борьбы с пандемий COVID-19. Это совещание является продолжением видеоконференции лидеров ЕС, которая состоялась 29 октября.

Об этом сообщает The Guardian.

Лидеры европейских стран отметили необходимость приумножения коллективных усилий в борьбе с пандемией и сосредоточили внимание на политике тестирования и отслеживания, а также на вакцинах.

"Надеемся, что сигнал был очень ясным и что очень скоро станет возможным принять решение о деталях реализации принятого в июле пакета (экономических мер). Поскольку все мы осознаем, что, конечно, нужно продвигаться путем препятствования распространению вируса, но также ограничить потери в экономическом плане", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после неформального саммита ЕС 29 октября, который проходил по видеосвязи.

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