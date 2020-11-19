По состоянию на четверг, 19 ноября, в Украине зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса. За сутки заразились 13 357 человек. Об этом говорится в статистике от МОЗ.

За время пандемии умерли 10 369 человек (+257 за сутки).

А также выздоровели 266 479 пациентов с диагностированным COVID-19 (+7 400 за сутки).

Ранее "Подробности" писали о том, что Украина вдвое увеличит количество больничных мест для больных COVID-19.