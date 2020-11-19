COVID-19 установил в Украине жуткий антирекорд [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 19 ноября, в Украине зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса. За сутки заразились 13 357 человек. Об этом говорится в статистике от МОЗ.
За время пандемии умерли 10 369 человек (+257 за сутки).
А также выздоровели 266 479 пациентов с диагностированным COVID-19 (+7 400 за сутки).
Ранее "Подробности" писали о том, что Украина вдвое увеличит количество больничных мест для больных COVID-19.
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