"Укрзализныця" предложила украинцам передвигаться по стране на вагоне класса VIP. Об этом сообщает "УНН".

Внешне он ничем не отличается от обычного, однако в середине – настоящее барокко: ценное дерево, мозаика и даже позолота. Также в нем есть холодильник, ванна, микроволновая печь и электроплитка.

Фото: "Укрзализныця"

Вагон-салон является настоящим отелем на колесах, который оснащен кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната. Количество мест составляет от 5 до 11, в зависимости от конструкции вагона.

Отмечается, что вагон ввели в состав поезда, следующего по маршруту Киев-Ужгород. Заплатить за пользование VIP-вагоном можно в любых билетных кассах, расположенных на вокзалах и ж/д станциях. Стоимость поездки будет составлять сумму проезда 12 человек в "СВ" (стоимость одного билета в среднем составляет до 2 тысяч гривен, таким образом, цена на проезд в VIP-вагоне будет составлять от 24 тысяч гривен).

Фото: "Укрзализныця"

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