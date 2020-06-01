В Украине разрешили работу плацкартных вагонов [ Редактировать ]
"Укрзализныця" все же решила возобновить работу плацкартных вагонов с 1 июня. Однако плацкарт будет работать с ограничением. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
Так, с 1 июня УЗ открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, но продавать будут только половину мест. В частности открыли продажу на плацкарт в составе четырех поездов:
- 10 вагонов - №98/97 Киев-Ковель;
- 3 вагона - Киев-Константиновка;
- 1 вагон - Киев-Мариуполь;
- 6 вагонов - Киев-Херсон.
"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут доступны билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - заявили в компании.
Кроме того, путешествующим поездом семь разрешили размещение в одном купе. Для этого необходимо обратиться к проводнику.
Ранее мы писали, какие поезда запустят с 1 июня.
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