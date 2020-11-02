Со 2 ноября "Укрзализныця" прекращает продажу билетов по ряду железнодорожных станций, которые согласно последнему решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций оказались в "красной" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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С 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций:

Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне: № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев)

Ужгород: № 17/18 Харьков – Ужгород; № 81/82 Киев – Ужгород; № 107/108 Одесса – Ужгород; № 29/30 Киев – Ужгород; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 3/4 Запорожье – Ужгород; № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев)

Пологи: № 10/9 Мариуполь – Киев; № 84/83 Мариуполь – Киев; № 116/115 Киев – Бердянск;

Сарата, Кулевча: № 145/146 Киев – Измаил;

Славута-1: № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев;

Шепетовка: № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев; № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 91/92 Львов – Киев; № 217/218 Киев – Рахов.

До урегулирования ситуации упомянутые поезда будут двигаться через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет происходить в установленном порядке.

Кроме того, из-за эпидемической ситуации "Укрзализныця" также временно изменила маршрут следования таких поездов:

№ 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород)

№ 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)

№ 45/46 Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород)

№ 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород)

№ 81/82 Чоп-Пас – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)

№ 107/108 Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород).

Напомним, Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон. Также мы писали о том, что мэр Ужгорода просит ослабить карантин в городе.