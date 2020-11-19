По состоянию на четверг, 19 ноября, ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Житомирской области - 660,0 (+), в Черновицкой области - 656,2 (+), в Сумской области - 651,7 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 120,4 (+), в Винницкой области - 187,6 (-) и в Луганской области - 190,5 (-).

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