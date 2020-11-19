По территории Центральной Америки пролетел ураган 5 категории опасности под названием "Йота". Об этом сообщает Reuters.

В результате стихийного бедствия на побережье Никарагуа погибли более 30 человек. Порывы ветра достигали скорости 249 км/ч. В стране произошли наводнения и оползни, число жертв может возрасти.

Фото: EPA/UPG

Отмечается, что около 160 тысяч жителей Никарагуа и 70 тысяч жителей Гондураса были эвакуированы во временные убежища.

Фото: EPA/UPG

Ранее мы писали, что на южную часть США обрушился ураган "Зета". Стихия быстро продвигалась вглубь штатов с опасным штормовым валом.