Ураган "Зета" обрушился на США: фото стихии [ Редактировать ]
На юг США обрушился мощный ураган "Зета". Об этом свидетельствуют данные Национального центра ураганов США.
55-летний мужчина стал жертвой стихии. Его поразило током после того, как ветер повалил электроопору.
Эпицентр стихии приблизился к южной части штата Луизиана. Скорость ветра уменьшилась со 180 до 130 километров в час. Стихия быстро продвигается вглубь штатов с опасным штормовым валом, сильными порывистыми ветрами и ливнями.
Как ранее сообщалось, ливень в Киеве затопил улицы и заблокировал движение.
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