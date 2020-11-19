У Києві розпочали підготовку до новорічних святкувань. Цьогоріч організатори мають зважати на епідемію та дотримуватися встановлених обмежень. Тож яку святкову ялинку чекати киянам та гостям міста цього року та чи будуть традиційні гуляння?

Тисячі людей, великі концерти, масові гуляння та фудкорти в центрі столиці - про все це цьогоріч доведеться забути.

Ігор Добруцький, засновник проєкту "FolkUkraine":

Цього разу ми зробимо так, щоб в нас був просто святковий настрій. Просто більше ілюмінації, більше ялинки і тільки по дорозі по цій новорічній дорозі - вона цей раз дуже цікава: Софіївська площа, Арка "Дружби народів", Володимирська гірка, Андріївський узвіз, "Алея художників" і район. Щоб був чай, кава, глінтвейн, ну і сувеніри якісь: новорічні прикраси і все.

Запалення вогнів на головній ялинці країни ніхто не скасовував, тож традиційно ця урочистість відбудеться 19 грудня на Софійській площі в Києві. Цього року дерево буде штучним. І не через коронавірус, - кажуть організатори, - а через прохання людей не рубати віковічних дерев заради свята.

Ігор Добруцький, засновник проєкту "FolkUkraine":

Ми ще не знаємо, як вона буде складатися, тому що ми не маємо навіть технічної можливості щось пробувати зробити, але можу сказати, що вона буде дуже природня, з гарного якісного матеріалу і висота її 31 метр. І зірки цей раз не буде - буде капелюх замість неї. Все, що пов'язано з гномами, героями лісових казок.

Довкола ялинки планують встановити огорожу і муніципальну варту на випадок великого скупчення людей. Однак жителі столиці через обмеження не засмучуються і готові почекати масових гулянь до наступного року.

Юлія, жителька Києва:

Те, що посвяткуємо у сімейному колі - навіть краще. Можливо, цінніші моменти будуть.

Катерина, жителька Києва:

Збираюся святкувати в сімейному колі - скажу чесно, тому що така ситуація в країні. Надіємося, що щось зміниться і буде, як раніше - масові оці гуляння.

Обов'язково прийду на ялинку, але буду дотримуватися соціальної дистанції.

Ті, хто планують провести новорічні свята вдома, можуть відвідати головну ялинку країни онлайн. Біля різдвяної красуні встановлять відеокамери, які дозволять навіть зробити фото свого обличчя на ялинковій прикрасі.