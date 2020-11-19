"Не за что жить": Оля Полякова устроила скандал с Ляшко [ Редактировать ]
Украинская певица Оля Полякова заявила о том, что артистам не за что жить. Так, в эфире одного из телеканалов звезда высказала недовольство главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко.
По словам Поляковой, чтобы выжить в современных реалиях, ей нужно давать по два концерта в день. Также артистка спросила Ляшко, где делись средства, которые были выделены в поддержку артистов.
Где это в мире видано, чтобы компенсации платились артистам на конкурсной основе? За что артистам жить?
Также звезда сообщила, чтобы получить компенсацию, нужно отнести кому-то взятку. Певица отметила, что как предприниматель она подала заявку на компенсацию от государства, но у нее даже документы не приняли, поскольку претенденты на возмещение убытков должны иметь компанию-банкрот.
Экономика - это министр финансов. Культура - это министерство культуры. Я - за здоровье. Концерты - это массовое скопление людей, где возможна потенциальная опасность инфицирования. Поэтому я за ограничение массовых мероприятий. Вопросы компенсаций - это, извините, есть профильные министерства.
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