Украинская певица Оля Полякова заявила о том, что артистам не за что жить. Так, в эфире одного из телеканалов звезда высказала недовольство главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко.

По словам Поляковой, чтобы выжить в современных реалиях, ей нужно давать по два концерта в день. Также артистка спросила Ляшко, где делись средства, которые были выделены в поддержку артистов.

Где это в мире видано, чтобы компенсации платились артистам на конкурсной основе? За что артистам жить?

Также звезда сообщила, чтобы получить компенсацию, нужно отнести кому-то взятку. Певица отметила, что как предприниматель она подала заявку на компенсацию от государства, но у нее даже документы не приняли, поскольку претенденты на возмещение убытков должны иметь компанию-банкрот.

Экономика - это министр финансов. Культура - это министерство культуры. Я - за здоровье. Концерты - это массовое скопление людей, где возможна потенциальная опасность инфицирования. Поэтому я за ограничение массовых мероприятий. Вопросы компенсаций - это, извините, есть профильные министерства.

Ранее под зданием Кабмина Полякова устроила акцию протеста.