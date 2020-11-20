Дело Майдана: сколько человек наказаны за преступления [ Редактировать ]
За год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека. В розыске находятся 82 подозреваемых. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В Госбюро сообщили, что расследуют 80 дел, связанных с событиями на Майдане. Кроме того, три уголовных производства касаются убийств силовиков во время протестов.
В большинстве своем "новыми" подозреваемыми в делах ГБР стали бывшие прокуроры и следователи, которые ходатайствовали об арестах майдановцев.
Ранее мы писали о том, что умер следователь ГБР по делам Майдана.
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