За год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека. В розыске находятся 82 подозреваемых. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В Госбюро сообщили, что расследуют 80 дел, связанных с событиями на Майдане. Кроме того, три уголовных производства касаются убийств силовиков во время протестов.

В большинстве своем "новыми" подозреваемыми в делах ГБР стали бывшие прокуроры и следователи, которые ходатайствовали об арестах майдановцев.

Ранее мы писали о том, что умер следователь ГБР по делам Майдана.