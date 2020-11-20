На должность посла в США предложили новую кандидатуру: что говорят в МИД [ Редактировать ]
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил новую кандидатуру посла в США. На эту должность будет назначен бывший министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщает "Европейская правда".
"Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - отметили в Офисе президента.
В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что экс-министр финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США.
Кулеба отметил, что доволен работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко и внесение кандидатуры нового посла не связано с вопросами к нему.
Владимир Ельченко – классик украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял...В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают как в администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ.
Он также назвал "бредом" утверждения о том, что Оксану Маркарову "отправляют выбивать деньги из МВФ", и отметил, что успешный министр финансов не может быть плохим дипломатом - потому что ее предыдущая должность "не позволяла не быть дипломатом".
Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории Госпожа Посол Украины в США. Это безусловные плюсы.
Дмитрий Кулеба отметил, что пока речь идет только о предложении кандидатуры - ее вносит министр иностранных дел, но должен утвердить президент Украины.
Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному указу президента, а не публикациям в прессе.
Ранее мы писали о том, что Клинтон может стать постпредом США при ООН.
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