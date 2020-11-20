Лауреатом Букеровской премии в 2020 году стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом "Шагги Бейн" ("Shuggie Bain"). Об этом сообщает Twitter самой престижной награды в области англоязычной литературы.

44-летний Стюарт получил премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (1,88 млн грн).

В его романе повествуется о трудном детстве и взрослении мальчика из бедной семьи в шотландском Глазго. События книги разворачиваются в 1980-х годах.

Роман Стюарта во многом автобиографичен. Например, мать главного героя страдает от алкоголизма, как и мать писателя. Она умерла, когда ему было 16 лет. Ей он и посвятил книгу.

Сам писатель говорил, что его роман - это история любви, которую могут испытывать дети к "небезупречным" и далеко не идеальным родителям.

Букеровская премия вручается с 1969 года. Вначале в ней участвовали только писатели из Британского Содружества наций и Ирландии, но теперь побороться за награду и признание могут писатели из любой страны.

Обязательное условие - писать и публиковать свои произведения на английском языке.

Напомним, что в 2019 году "Букера" получили сразу две писательницы: Маргарет Этвуд (роман "Заветы") и Бернардин Эверисто (роман "Девушка, женщина, другое").