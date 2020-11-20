Арахамия ушел на самоизоляцию [ Редактировать ]
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19. Он сдал два теста на коронавирус, один из которых положительный.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала пресс-секретарь Арахамии Юлия Палийчук.
"Я не могу подтвердить информацию, что Арахамия заболел. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест - отрицательный", - отметила пресс-секретарь.
Она добавила, что третий тест парламентарий вероятно будет делать завтра.
"Он ушел на самоизоляцию, работает дистанционно", - сказала Палийчук.
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