Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19. Он сдал два теста на коронавирус, один из которых положительный.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала пресс-секретарь Арахамии Юлия Палийчук.

"Я не могу подтвердить информацию, что Арахамия заболел. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест - отрицательный", - отметила пресс-секретарь.



Она добавила, что третий тест парламентарий вероятно будет делать завтра.



"Он ушел на самоизоляцию, работает дистанционно", - сказала Палийчук.

Ранее Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон.