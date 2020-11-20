Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Сейчас самая плохая эпидемиологическая ситуация в 39 странах, сообщает пресс-служба Минздрава.
В "красной" зоне остаются следующие страны: США, Британия, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.
В "зеленой" зоне: Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие.
Ранее сообщалось, что вернувшиеся из-за границы украинцы не должны сдавать тест на коронавирус.
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