Злоумышленник, захвативший помещение макрофинансовой учреждения в Тбилиси (Грузия), освободил нескольких заложников. Предварительно известно, что захваченное здание покинули трое заложников.

Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi2.

Участнику переговоров с террористом удалось договориться об освобождении трех заложников. Он вывел из здания двух мужчин и женщину. Всего в заложниках было 9 человек.

Сейчас проспект Церетели, где находится захвачено здание, перекрыт. На месте происшествия работает большое количество правоохранителей.

Напомним, ранее мы писали, что в Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников.