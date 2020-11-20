Захват заложников в Тбилиси: нападавший освободил трех людей [ Редактировать ]
Злоумышленник, захвативший помещение макрофинансовой учреждения в Тбилиси (Грузия), освободил нескольких заложников. Предварительно известно, что захваченное здание покинули трое заложников.
Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi2.
Участнику переговоров с террористом удалось договориться об освобождении трех заложников. Он вывел из здания двух мужчин и женщину. Всего в заложниках было 9 человек.
Сейчас проспект Церетели, где находится захвачено здание, перекрыт. На месте происшествия работает большое количество правоохранителей.
Напомним, ранее мы писали, что в Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников.
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