Неизвестные с оружием ворвались в здание микрофинансовой организации в Тбилиси и взяли в заложники как минимум десять человек. Об этом сообщает информагентство Sputnik со ссылкой на местные СМИ.



По словам очевидцев, нападавших несколько, у одного в руках граната. Здание оцеплено, идет спецоперация.

На данный момент полиции удалось уговорить отпустить двух человек. Однако в здании микрофинансовой организации NBC (Бизнес Капитал) на проспекте Церетели, еще остаются люди.

Офис организации расположен на первом этаже многоквартирного дома. Полиция пока не эвакуировала жильцов.

МВД Грузии официально подтвердило, что в офис микрофинансовой организации ворвался вооруженный человек. Он удерживает 89 человек. Его требования пока не известны.

Напомним, что в конце октября вооруженный мужчина взял заложников в грузинском городе Зугдиди. После того как ему передали $500 тысяч, он отпустил людей и скрылся.