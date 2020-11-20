В Тбилиси вооруженные боевики захватили заложников (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Неизвестные с оружием ворвались в здание микрофинансовой организации в Тбилиси и взяли в заложники как минимум десять человек. Об этом сообщает информагентство Sputnik со ссылкой на местные СМИ.
По словам очевидцев, нападавших несколько, у одного в руках граната. Здание оцеплено, идет спецоперация.
На данный момент полиции удалось уговорить отпустить двух человек. Однако в здании микрофинансовой организации NBC (Бизнес Капитал) на проспекте Церетели, еще остаются люди.
Офис организации расположен на первом этаже многоквартирного дома. Полиция пока не эвакуировала жильцов.
МВД Грузии официально подтвердило, что в офис микрофинансовой организации ворвался вооруженный человек. Он удерживает 89 человек. Его требования пока не известны.
Напомним, что в конце октября вооруженный мужчина взял заложников в грузинском городе Зугдиди. После того как ему передали $500 тысяч, он отпустил людей и скрылся.
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