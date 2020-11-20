Захват заложников в Тбилиси: опубликовано видео с нападавшим [ Редактировать ]
Грузинские телеканалы опубликовали видео с мужчиной, который захватил заложников в Тбилиси. Предположительно, запись сделал один из заложников.
Видео распространили сразу несколько Telegram-каналов.
Сообщается, что один из заложников снял видео на мобильный телефон. На этой записи мужчина без маски что-то эмоционально говорит и размахивает руками. Также у него в руке, предположительно, граната.
Есть версии, что захватчику не утвердили кредит в микрофинансовой организации или собирались конфисковать недвижимость из-за неуплаты кредита.
Напомним, ранее мы писали, что в Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников.
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