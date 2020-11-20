Грузинские телеканалы опубликовали видео с мужчиной, который захватил заложников в Тбилиси. Предположительно, запись сделал один из заложников.

Видео распространили сразу несколько Telegram-каналов.

Сообщается, что один из заложников снял видео на мобильный телефон. На этой записи мужчина без маски что-то эмоционально говорит и размахивает руками. Также у него в руке, предположительно, граната.

Есть версии, что захватчику не утвердили кредит в микрофинансовой организации или собирались конфисковать недвижимость из-за неуплаты кредита.

Напомним, ранее мы писали, что в Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников.