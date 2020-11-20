У Мексиці схвалили законопроєкт про легалізацію марихуани [ Редактировать ]
Сенат Мексики схвалив законопроєкт про легалізацію марихуани. Тепер документ має підтримати Палата депутатів. Якщо це станеться, то вже з 15 грудня мексиканці отримають право зберігати до 28 грамів канабісу для особистого користування, а також вирощувати вдома від шести до восьми кущів рослини.
Влада вважає, що легалізація вирощування конопель насамперед допоможе місцевим фермерам. Наразі лише дві країни у світі повністю легалізували канабіс - Канада та Уругвай.
по теме
З 15 грудня мексиканці отримають право зберігати до 28 грамів канабісу для особистого користування, а також вирощувати вдома від 6 до 8 кущів рослини
Местные жители жаловались на сильный химический запах
В Орегоне декриминализовали тяжелые наркотики
"Клиентов" приманивали через надписи на зданиях
Сельскохозяйственные предприятия Украины сократили производства почти на пятую часть, основное сокращение пришлось на растениеводство