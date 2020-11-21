Умер 27-летний украинский спортмен-легкоатлет Николай Багач. Парню стало плохо за рулем, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в Facebook.

"Ужасная весть... В возрасте 27 лет ушел из жизни Николай Богач. Легкая атлетика Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Николая", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание "Трибуна Бровары", парень ушел из жизни в ночь на 20 ноября. Когда он был за рулем, ему стало внезапно плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, однако врачи приехали только через полчаса.

Пока ждали медиков, случайные прохожие пытались спасти парня, но все усилия оказались напрасными.

Николай Багач - мастер спорта по легкой атлетике, толкатель ядра. Представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Он был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра, Заслуженного мастера спорта Александра Багача.

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