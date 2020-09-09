В городе Морено-Вэлли (штат Калифорния, США) 22-летнего боксера Даниэля Гонсалеса убили на семейном пикнике. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмен отдыхал с семьей, когда к нему подошел неизвестный и после непродолжительной беседы открыл огонь. От полученных ранений Дэнни скончался. Мужчина также ранил двух друзей спортсмена, в данный момент их жизням ничего не угрожает.

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Мотивы преступления остаются неизвестными. Личность преступника устанавливается.

Соболезнования родным и близким боксера выразил Флойд Мэйуэзер, который подписал Гонсалеса в свой промоушн в 2016 году.

Гонсалес становился чемпионом США после победы над Роннелом Джонсоном. Также он участвовал в юношеских Олимпийских играх и юниорском чемпионате мире. Последний раз спортсмен выходил на профессиональный ринг в 2017 году.

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