В Киеве, 21 ноября, вблизи станции метро "Академгородок" на ходу загорелась маршрутка. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Только что вблизи со станцией Академгородок в маршрутке-то взорвалось, после чего она начала гореть. Сгорела почти вся.

По данным сообщества, от марштуртки практически ничего не осталось, сгорела вся.

Сгорела почти вся. Сейчас на месте уже работают спасатели

Также по данным сообщества, првоохранители ограничели движение на месте происшествия.

Движение транспорта ограничено правоохранителями.

Стоит отметить, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Индии взлетел на воздух "пластиковый" завод.

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