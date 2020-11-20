В индийском штате Западная Бенгалия произошел мощный взрыв на заводе пластика. Об этом сообщает "Синьхуа".

В результате трагедии погибли 5 человек, еще несколько получили травмы различной тяжести.

Сегодня утром на фабрике по производству пластмасс произошел взрыв, вызвавший разрушительный пожар. В результате взрыва пять человек погибли и еще несколько получили ранения.

На месте происшествия работают спасатели. Проводится расследование инцидента, чтобы установить причину взрыва и гибели людей.

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