В селе Быково Днепропетровской области, 15 ноября, произошел жуткий пожар, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщил руководитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Кульбач в Facebook.

"В 15.55 сегодня в селе Быково Криничанского района загорелось внутри частного дома по улице Молодежной. В это время в доме находились трое детей: 2015-го, 2017-го и 2019 годов рождения. Их жизни унес пожар", – написал он.

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Кульбач добавил, что пожар охватил площадь 25 м³ и уничтожил домашнее имущество, перекрытия и крышу дома.

Стоит отметить, по данным главы, причина пожара пока устанавливается правоохранителями.

Как ранее сообщалось, на востоке Румынии в одном из отделений больницы для пациентов с коронавирусом COVID-19 произошел пожар, жертвами которого стали не менее 10 человек.

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