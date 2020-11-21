Украинский супертяжеловес Александр Усик признался, что таки переболел коронавирусом. Об этом сообщает "tribuna"

Боксер отметил, что переболел коронавирусом еще в первую волну пандемии в Украине.

Да, я переболел, но это было еще во время первой волны пандемии. Я и не паниковал особо. Я же говорил, что мы все этим переболеем. То, что есть вирус – он есть. Люди всегда болеют весной и осенью.

Усик заявил, что после везита к стомалотогу у него повысилась температура, но боксер этому не придал значения.

У меня вообще ситуация была такова: я лечил зубы, а через время у меня надуло лицо и появилась температура. Я несильно переживал по этому поводу, потому что мне вставляли зубы и все такое.

Он также отметил, что после этого они с женой обратились к доктору и ушли на самоизолицию.

И мы вызвали доктора, который проверил нас обоих, и действительно все подтвердилось, хотя у всего нашего окружения, которое живет и работает с нами, было все нормально – ни у кого ничего не обнаружилось. Мы с женой сели на карантин и просидели так 14 дней. У меня была температура три дня – 37.2 или 38 градусов, ну и слабость была. Я все время лежал на кровати, что мне дико не нравилось, потому что я абсолютно ненавижу болеть.

"Моя позиция в этом вопросе – мы много паникуем. То есть людей загоняют в панику, которая является причиной еще больших проблем. Люди начинают много всего додумывать, хотя они полностью здоровы", – сказал Усик.

Напомним, ранее Шевченко прокомментировал отмену матча со Швейцарией.