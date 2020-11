Сотни протестующих захватили Конгресс Гватемалы в эту субботу и подожгли несколько комнат внутри. Депутатов внутри здания парламента не было. Об этом сообщает ABC.

Участники митингов выломали входную дверь в здание парламента а также разбили окна. Они бросили внутрь факелы, которые разожгли пожар.

Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих, чтобы их разогнать. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в ходе пожара.

В стране проходят массовые протесты против президента Алехандро Джамматтеи. В субботу на улицы вышли тысячи гватемальцев.

Джамматтеи отреагировал на демонстрации через сообщение в своих социальных сетях.

"Повторяю, вы имеете право проводить демонстрации в соответствии с законом. Но мы также не можем допустить, чтобы они портили государственную или частную собственность", - написал президент страны, добавив, что виновные понесут наказание за поджег.

#GUATEMALA'S CONGRESS IS LITERALLY ON FIRE RIGHT NOW: pic.twitter.com/A51CDLkzSI