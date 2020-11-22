Протестующие в Гватемале подожгли здание парламента (видео) [ Редактировать ]
Сотни протестующих захватили Конгресс Гватемалы в эту субботу и подожгли несколько комнат внутри. Депутатов внутри здания парламента не было. Об этом сообщает ABC.
Участники митингов выломали входную дверь в здание парламента а также разбили окна. Они бросили внутрь факелы, которые разожгли пожар.
Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих, чтобы их разогнать. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в ходе пожара.
В стране проходят массовые протесты против президента Алехандро Джамматтеи. В субботу на улицы вышли тысячи гватемальцев.
Джамматтеи отреагировал на демонстрации через сообщение в своих социальных сетях.
"Повторяю, вы имеете право проводить демонстрации в соответствии с законом. Но мы также не можем допустить, чтобы они портили государственную или частную собственность", - написал президент страны, добавив, что виновные понесут наказание за поджег.
#GUATEMALA'S CONGRESS IS LITERALLY ON FIRE RIGHT NOW: pic.twitter.com/A51CDLkzSI— Sandra Cuffe (@Sandra_Cuffe) November 21, 2020
по теме
В отношении протестующих полиция применила слезоточивый газ
Некоторые из них могут не только быть бесполезными, но и навредить
В субботу, 21 ноября, в Киеве на улице Михаила Гришка случилось происшествие
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия