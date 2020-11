В Париже, 21 ноября, на акцию протеста против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими вышли тысячи людей. Их разогнали водометами и слезоточивым газом. Об этом сообщает префектура полиции Парижа в Twitter.

Стоит отметить, что против людей не только были использованы водометы и слезоточивый газ, более двух десятков их них были задержанны.

Antifa are among those rioting in Paris today against a new security law that makes it illegal to dox law enforcement officers by releasing their photos. France has Europe’s largest jihadist problem & officers have been singled out to be killed before. pic.twitter.com/FpBLO0MGX2