В Париже жестко разогнали активистов: десятки задержанных [ Редактировать ]
В Париже, 21 ноября, на акцию протеста против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими вышли тысячи людей. Их разогнали водометами и слезоточивым газом. Об этом сообщает префектура полиции Парижа в Twitter.
Стоит отметить, что против людей не только были использованы водометы и слезоточивый газ, более двух десятков их них были задержанны.
Antifa are among those rioting in Paris today against a new security law that makes it illegal to dox law enforcement officers by releasing their photos. France has Europe’s largest jihadist problem & officers have been singled out to be killed before. pic.twitter.com/FpBLO0MGX2— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 21, 2020
Стоит отметить, по данным правоохранителей, полиция применила водометы и газовые баллончики против активистов после того, как они начали жечь костры, бросать в полицию петарды и бутылки.
По данным СМИ, сегодняшние протесты проходили не только в Париже, но и в других городах Франции.
Как ранее сообщалось, в Киеве под Феофанией прошла акция протеста.
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