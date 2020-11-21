В Париже, 21 ноября, на акцию протеста против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими вышли тысячи людей. Их разогнали водометами и слезоточивым газом. Об этом сообщает префектура полиции Парижа в Twitter.

Стоит отметить, что против людей не только были использованы водометы и слезоточивый газ, более двух десятков их них были задержанны.

Antifa are among those rioting in Paris today against a new security law that makes it illegal to dox law enforcement officers by releasing their photos. France has Europe’s largest jihadist problem & officers have been singled out to be killed before. pic.twitter.com/FpBLO0MGX2 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 21, 2020

Стоит отметить, по данным правоохранителей, полиция применила водометы и газовые баллончики против активистов после того, как они начали жечь костры, бросать в полицию петарды и бутылки.

По данным СМИ, сегодняшние протесты проходили не только в Париже, но и в других городах Франции.

Как ранее сообщалось, в Киеве под Феофанией прошла акция протеста.