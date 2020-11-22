За сутки на территории Украины зарегистрировали 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего за период эпидемии болезнь лабораторно подтвердили у 624 744 человек. 286 917 - выздоровели, еще 10 951 гражданин умер (138 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее число инфицированных наблюдается в Киеве (1199), Днепропетровской области (1017), Киевской области (962), Сумской области (779) и Запорожской области (765). Всего в течении суток было проведено 34 397 тестирований (27 998 - ПЦР и 6 399 - ИФА).

Читайте также, министр здравоохранения Украины рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад. Соблюдение всех противоэпидемических мероприятий - жизненная необходимость