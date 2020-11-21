Насколько заразны больные коронавирусом: определена степень риска [ Редактировать ]
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Ученые из Великобритании установили вероятность заражения от больного коронавирусом.
Как показали исследования, наибольшую опасность представляют собой больные COVID-19 в первые пять дней после проявления симптомов болезни.
Об этом сообщает журнал Lancet Microbe.
Более того, активность коронавируса проявлялась до 9 дней после заражения – в этот период тоже сохраняется высокий риск подхватить COVID-19.
Ученые проанализировали 79 мировых исследований COVID-19, в которых принимали участие пациенты с симптомами в больницах, которые получили положительный результат теста на вирус.
Исследователи пришли к следующему выводу: большинство людей не будут заразными спустя 9 дней после появления симптомов, ведь проистечению этого времени ученые не обнаружили ни один жизнеспособный вирус, способный к репликации.
По словам британских ученых, ранняя изоляция имеет решающее значение для остановки распространения вируса.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как снизить риск заражения коронавирусом на 70%. Также мы давали советы о том, как узнать, пересекались вы с больным или нет.
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