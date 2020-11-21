Ученые из Великобритании установили вероятность заражения от больного коронавирусом.

Как показали исследования, наибольшую опасность представляют собой больные COVID-19 в первые пять дней после проявления симптомов болезни.

Об этом сообщает журнал Lancet Microbe.

Более того, активность коронавируса проявлялась до 9 дней после заражения – в этот период тоже сохраняется высокий риск подхватить COVID-19.

Ученые проанализировали 79 мировых исследований COVID-19, в которых принимали участие пациенты с симптомами в больницах, которые получили положительный результат теста на вирус.

Исследователи пришли к следующему выводу: большинство людей не будут заразными спустя 9 дней после появления симптомов, ведь проистечению этого времени ученые не обнаружили ни один жизнеспособный вирус, способный к репликации.

По словам британских ученых, ранняя изоляция имеет решающее значение для остановки распространения вируса.

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