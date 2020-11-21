Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что невозможно на следующий день после карантина выходного дня увидеть уменьшение количество инфицированных коронавирусом.

Для этого необходимо минимум две недели при условии полного его соблюдения, сообщил Степанов на брифинге.

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня - это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлых выходных соблюдения карантина выходного дня было так себе... Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", - отметил министр.

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По его словам, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий - жизненная необходимость.

"Согласно нашим расчетам, мы можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить резкий рост. Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины или аптеки", - заявил Степанов.

Он отметил, что украинцы должны проводить время с семьей не выходя из дома.

"Таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и, как следствие, уменьшение количества заболевших. Невозможно на следующий день после карантина увидеть соответствующее уменьшение болезни", - подытожил глава Минздрава.

Напомним, в Украине уже вторые выходные действует карантин выходного дня.