За сутки, 27 ноября, на территории Украины провели 34 397 тестирований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

ПЦР методом тестировали 27 998 образцов, что стало на 38,5% меньше, чем днем ранее и 6 399 исследований методом ИФА на антитела к коронавирусу, что в 4,1 раза меньше по сравнению с 20 ноября.

Отмечается, что всего с начала года было проведено 4 182 331 исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Ранее мы писали, что в Украине ухудшилась суточная статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Лабораторно подтвердили более 12 тысяч заражений.