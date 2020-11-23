Дональд Трамп проміняв G20 на гольф [ Редактировать ]
Дональд Трамп не захотів брати участи в обговоренні заходів боротьби з пандемією. Онлайн-конференція відбулася у рамках саміту Великої двадцятки. На її початку глава Білого дому писав твіти про вибори, які вже відбулися.
А потім поїхав грати в гольф. Нагадаю, Сполучені Штати - найбільше у світі потерпіли від пандемії. За весь час там інфікувалися понад 12 з половиною мільйонів. Більш як 260 тисяч померли.
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