Арахамия оправился от COVID-19 [ Редактировать ]
Повторный тест на коронавирус главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия оказался отрицательным. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает "УНН".
"Тест оказался отрицательным. Он (Давид Арахамия - ред.) уже вернулся на работу, уже на рабочем месте", - сообщила пресс-секретарь.
По ее словам, на прошлой неделе господин Арахамия "сильно кашлял", но по состоянию сегодня глава фракции себя чувствует удовлетворительно.
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