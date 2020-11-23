Повторный тест на коронавирус главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия оказался отрицательным. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает "УНН".

"Тест оказался отрицательным. Он (Давид Арахамия - ред.) уже вернулся на работу, уже на рабочем месте", - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, на прошлой неделе господин Арахамия "сильно кашлял", но по состоянию сегодня глава фракции себя чувствует удовлетворительно.

Ранее Арахамия находился на самоизоляции.