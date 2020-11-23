Володимир Зеленський отримав результати тесту на COVID-19 [ Редактировать ]
Володимир Зеленський повернувся на Банкову. А разом з ним і голова Офісу - Андрій Єрмак. Обидва одужали, отримали негативні тести на COVID-19. Про це сам президент повідомив у відеозверненні. Каже: настрій має бадьорий, температура - 36 і 6.
Володимир Зеленський, Президент України:
Сам я позитивний тому, що тест негативний. Знаходжусь на Банковій, працюємо. Усім українцям, друзям за підтримку велику дякую. Всім опонентам - "нє дождьотесь"! Щасти.
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