Володимир Зеленський повернувся на Банкову. А разом з ним і голова Офісу - Андрій Єрмак. Обидва одужали, отримали негативні тести на COVID-19. Про це сам президент повідомив у відеозверненні. Каже: настрій має бадьорий, температура - 36 і 6.

Володимир Зеленський, Президент України: