Андрей Шевченко номинирован на звание лучшего футболиста века [ Редактировать ]
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко номинирован на звание лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards.
Рейтинг опубликовала Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) в рамках премии Dubai Globe Soccer Awards 2020.
В рамках премии выделили 8 номинаций:
- Игрок века 2001-2020
- Тренер века 2001-2020
- Клуб века 2001-2020
- Агент века 2001-2020
- Игрок года 2020
- Клуб года 2020
- Тренер года 2020
- Награда за карьеру игрока
Андрей Шевченко номинирован на звание лучшего игрока века 2001-2020.
Стоит отметить,что Шевченко уже опережает по количеству голосов таких звезд настоящего и прошлого как: Арьен Роббен, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Икер Касильяс, Кака, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Луиш Фигу, Филипп Лам, Роберт Левандовски и Хави.
Всего за звание лучшего игрока XXI века (2001 – 2020 годы) претендуют сразу 28 футболистов:
- Андрей Шевченко,
- Пирло,
- Андрес Иньеста,
- Арьен Роббен,
- Криштиану Роналду,
- Дэвид Бекхэм,
- Фабио Каннаваро,
- Франческо Тотти,
- Фрэнк Лэмпард,
- Джанлуиджи Буффон,
- Икер Касильяс,
- Кака,
- Килиан Мбаппе,
- Лионель Месси,
- Луиш Фигу,
- Лука Модрич,
- Мохамед Салах,
- Неймар,
- Филипп Лам,
- Мануэль Нойер,
- Роберт Левандовски,
- Роналдиньо,
- Роналдо,
- Серхио Рамос,
- Стивен Джеррард,
- Хави,
- Зинедин Зидан,
- Златан Ибрагимович.
На данный момент большинство голосов получил Криштиану Роналду, на втором месте Мохаммед Салах, третий – Лионель Месси.
Премию Globe Soccer Awards организуют Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов. Она вручается уже 11 год подряд. Церемония награждения состоится 27 декабря 2020 года в Дубае.
Напомним, ранее Андрей Шевченко поделился мнением об отмене матча шестого тура Лиги наций против национальной команды Швейцарии.
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