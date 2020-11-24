Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко номинирован на звание лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards.

Рейтинг опубликовала Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) в рамках премии Dubai Globe Soccer Awards 2020.

В рамках премии выделили 8 номинаций:

Игрок века 2001-2020

Тренер века 2001-2020

Клуб века 2001-2020

Агент века 2001-2020

Игрок года 2020

Клуб года 2020

Тренер года 2020

Награда за карьеру игрока

Андрей Шевченко номинирован на звание лучшего игрока века 2001-2020.

Стоит отметить,что Шевченко уже опережает по количеству голосов таких звезд настоящего и прошлого как: Арьен Роббен, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Икер Касильяс, Кака, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Луиш Фигу, Филипп Лам, Роберт Левандовски и Хави.

Всего за звание лучшего игрока XXI века (2001 – 2020 годы) претендуют сразу 28 футболистов:

Андрей Шевченко, Пирло, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лэмпард, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Кака, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Луиш Фигу, Лука Модрич, Мохамед Салах, Неймар, Филипп Лам, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Серхио Рамос, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан, Златан Ибрагимович.

На данный момент большинство голосов получил Криштиану Роналду, на втором месте Мохаммед Салах, третий – Лионель Месси.

Премию Globe Soccer Awards организуют Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов. Она вручается уже 11 год подряд. Церемония награждения состоится 27 декабря 2020 года в Дубае.

Напомним, ранее Андрей Шевченко поделился мнением об отмене матча шестого тура Лиги наций против национальной команды Швейцарии.