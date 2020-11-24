Королева Великобритании Елизавета II запустила производство джина собственной марки. Напиток крепостью 42 градуса получил название Sundringham Celebration Gin.

Он делается на основе растительных пряностей, выращенных на территории поместья Сандрингем в графстве Норфолк, расположенном на востоке Англии, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что в аромате напитка присутствуют нотки мирта и хурмы, которые выращиваются на территории поместья. В описании на этикетке говорится, что джин обладает насыщенным вкусом с ярко выраженными тонами можжевельника и цитрусовым послевкусием.

Розливом напитка занимается компания Whatahoot, основанная три года назад бизнесменом Джеймсоном Крауном и его супругой Ники.

Джин можно приобрести на сайте поместья. Стоимость бутылки объемом 0,5 л составляет £50 ($66,6). Жители Великобритании могут воспользоваться услугой бесплатной доставки. После снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, джин будет продаваться в сувенирной лавке рядом с дворцом.

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