То, что два года назад начиналось как первоапрельская шутка от Илона Маска, к 2020 году превратилось в реальность. Tesla только что выпустила алкогольный напиток Tesla Tequila, которая выпускается в фирменной бутылке в форме молнии.

1 апреля 2018 года Маск пошутил о том, что Tesla подает заявление о банкротстве, а генеральный директор был обнаружен без сознания в окружении бутылок Teslaquilla.

Но людям или Маску настолько понравилась идея текилы под маркой Tesla, что компания превратила ее в настоящий продукт. Хотя название изменилось на более консервативное – Tesla Tequila, несмотря на то что Tesla ранее зарегистрировала товарный знак Teslaquila в США.

На сайте Tesla напиток описывается как "мелкосерийная 100% текила на основе сыра аньехо и агавы премиум-класса, приготовленная на высокогорных и низинных землях".

Она выдерживается в течение 15 месяцев в бочках из французского дуба – большинство аньехо выдерживается от одного до трех лет и производится калифорнийской компанией Nosotros Tequila, которая поставляет агаву из Халиско, одного из штатов, которым разрешено производить текилу в соответствии с правилами Мексиканского Совета по регулированию текилы.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



