Принц Чарльз представил капсульную коллекцию одежды (фото) [ Редактировать ]
71-летний наследник британского престола принц Уэльский Чарльз представил капсульную коллекцию одежды.
Авторами коллекции из 10 женских и восьми мужских вещей стали шесть студентов Миланского политехнического университета. Создавали коллекцию в шотландском Эйршире в штаб-квартире фонда принца Чарльза, сообщает "BBC Украина".
Коллекция, лицом которой стал принц Чарльз, создана его благотворительным фондом The Prince's Foundation и итальянской компанией Yoox Net-A-Porter, которая специализируется на социально ответственной моде. Эта фирма привлекает молодых дизайнеров и использует экологические, иногда даже архаичные материалы в сочетании с современными технологиями.
"В моде я как часы, которые остановились - показываю правильное время примерно каждые 25 лет", - шутил принц в переписке с корреспондентом Vogue. На этот раз "правильное время" - тенденция к бережливости. Журналисты неоднократно отмечали, что принц не любит выбрасывать одежду.
По словам директора Yoox Net-a-Porter Федерико Марчетти, принц Чарльз давно озабочен проблемами защиты окружающей среды.
Отмечается, что вещи будут продавать онлайн, в магазинах Net-a-Porter, Mr Porter, YOOX и The Outnet. Все доходы пойдут в благотворительный фонд принца Чарльза. Цена вещей из коллекции составляет от 520 до 1705 долларов США.
Ранее сообщалось, что известный музыкант запустил собственную линейку косметики.
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