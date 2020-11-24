Зеленский одобрил допуск следователей в зону ООС [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский одобрил закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Речь идет о законопроекте №3984. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.
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