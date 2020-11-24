Президент Владимир Зеленский одобрил закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Речь идет о законопроекте №3984. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

Ранее Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА.