Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной госадминистрации (ОГА) Дмитрия Габинета.
Временно исполнять обязанности главы ОГА будет Роман Примуша, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе главы государства.
Отметим, Дмитрий Габинет был назначен главой Хмельницкой ОГА Владимиром Зеленским 21 ноября 2019 года.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Сумской ОГА.
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