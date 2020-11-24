В Черкассах во втором туре выборов мэра победу одержал действующий городской глава Анатолий Бондаренко. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Бондаренко поддержали 30 073 избирателя (54,33%). За его оппонента кандидат от "Голоса" Виктора Евпака проголосовали 24 431 избиратель (44,14%).

Во втором туре местных выборов в Черкассах приняли участие 55 353 избирателей, из них - 849 бюллетеней признаны недействительными.

Ранее сообщалось, что в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.