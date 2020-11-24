Местные выборы: кто станет мэром Черкасс [ Редактировать ]
В Черкассах во втором туре выборов мэра победу одержал действующий городской глава Анатолий Бондаренко. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".
Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.
Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Бондаренко поддержали 30 073 избирателя (54,33%). За его оппонента кандидат от "Голоса" Виктора Евпака проголосовали 24 431 избиратель (44,14%).
Во втором туре местных выборов в Черкассах приняли участие 55 353 избирателей, из них - 849 бюллетеней признаны недействительными.
Ранее сообщалось, что в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.
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