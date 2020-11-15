В семи городах Украины выбирают мэров во втором туре [ Редактировать ]
Источник: ЦИК
В семи городах Украины начался второй тур выборов мэра. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
В 8:00 избирательные участки открылись в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке, Каменец-Подольском (Хмельницкая область), Украинке (Киевская область) и Краматорске (Донецкая область).
Голосование проходит на 932 избирательных участках, отдать свой голос на кандидатов могут более 1,5 млн украинцев.
Также 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельские советы.
Результаты второго тура выборов должны быть оглашены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.
Ранее сообщалось, кто из родственников известных политиков "зашел" в местные советы.
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