Нарушителей будут штрафовать на сумму от 400 евро Источник: соцсети

Правительство Словении ввело комендантский час с 21:00 до 6:00, чтобы сдержать распространение коронавируса. Отдельным указом в стране объявлена эпидемия сроком на 30 дней.

Мы наблюдаем быстрое и экспоненциальное распространение COVID-19 среди населения, которое намного превышает обычную или нормальную заболеваемость. Текущая эпидемиологическая ситуация требует немедленного объявления эпидемия на всей территории Республики Словения, поскольку все регионы достигли или превысили уровень заболеваемости, необходимый для объявления эпидемии.

В Словении введены следующие ограничения:

запрет на собрания более шести человек;

запрет всех массовых мероприятий;

временное ограничение передвижения между регионами страны;

комендантский час с 21:00 до 6:00.

Комендантский час не распространяется на экстренные службы, также можно ездить на работу или "для решения неотложных задач".

С 15 октября все жители Словении обязали носить маски на улицах, школьников старше пятого класса перевели на дистанционное обучение. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 400 евро.

Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирус диагностировали у 4 766 человек, 66 инфицированных умерли.